الهلال يفوز على الفيحاء بثنائية في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز فريق الهلال على نظيره الفيحاء بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، بالجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وسجل محمد كنو هدف التقدم لفريق الهلال في الدقيقة 18 من الشوط الأول بالمباراة، وأضاف الكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 89.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء

ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 54 نقطة، في المقابل يحتل الفيحاء المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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