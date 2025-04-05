الدوري السعودي، الرياض يتعادل سلبيا أمام ضمك في غياب طارق حامد

الدوري السعودي، انتهت مباراة الرياض ضد ضمك بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان المديران الفنيان لفريقي ضمك والرياض أعلنا التشكيل الرسمي للمباراة، التي تقام على أرضية ملعب فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”.

وغاب طارق حامد عن تشكيل ضمك بسبب الإصابة.

تشكيل ضمك امام الرياض

تشكيل الرياض أمام ضمك

بهذه النتيجة يحتل نادي الرياض المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

وكانت انتهت مباراة الدور الأول بين الرياض وضمك، بالتعادل الإيجابي بهدفين في شباك كل فريق، حيث جاءت ثنائية ضمك، عن طريق حبيب ديالو وجورج كيفن نكودو، بينما جاءت ثنائية فايز سليماني وبيرنارد مينساه.

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