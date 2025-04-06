الدوري السعودي، الفتح يتقدم بهدف على الفيحاء في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مبارة الفيحاء ضد الفتح، بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد المجمع الرياضي، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”

أحرز هدف الفتح اللاعب سباعي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

أعلن الجهاز الفني لفريق الفيحاء الأول لكرة القدم ونظيره في الفتح، عن التشكيل الأساسي لكل منهما استعدادًا للمباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

فريق الفيحاء، فيتو

تشكيل الفيحاء أمام الفتح

وجاءت اختيارات مدرب الفيحاء لتشكيله الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: موسكيرا.

خط الدفاع: الرماح – سامي – سمولينغ – البقعاوي.

خط الوسط: غابرييل – سميروت – البيشي – بوزويلو.

خط الهجوم: ساكالا – لوبيز.

تشكيل الفتح أمام الفيحاء

أمام فريق الفتح فدخل مباراته أمام الفيحاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: العقيدي.

خط الدفاع: الزارعي – الدحيم – سعدان – باعطية.

خط الوسط: بن دبكة – زايدو – فارغاس – سباعي – باتنا.

خط الهجوم: ماتشادو.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وقبل صافرة انطلاق المباراة، يأتي الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة من 25 مباراة، بينما يأتي الفتح في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 25 مباراة.

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