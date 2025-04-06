بعد المظاهرات الحاشدة في أمريكا، خبير اقتصادي يتوقع تراجع ترامب عن قراراته

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الانهيار يسود كافة بورصات العالم، وأن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسبب في زيادة الغلاء والبطالة، ما دفع الأمريكان للتظاهر ضد قراراته.

أمريكا تخلق أزمات تصدرها للعالم وتخرج سالمة

وكشف هاني توفيق أن أمريكا عودت العالم على خلق الأزمات، وتصديرها للعالم كله، لكنها تكون أول من يخرج منها بسلام.

الأمريكان يحتشدون ضد ترامب وماسك، فيتو

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في تدوينة له عبر الفيس بوك، عن أزمة قرارات ترامب: "المظاهرات تملأ معظم مدن أمريكا بسبب الغلاء والبطالة المنتظران من قرارات ترامپ الجمركية وكذا إغلاق الكثير من المؤسسات الحكومية".

وأضاف هاني توفيق "الانهيار يسود كافة بورصات العالم. عمومًا أمريكا عودتنا أن تخلق الأزمات وتصدرها للعالم، وتكون أول من يخرج منها سالمًا."

احتمال كبير تصحيح ترامب لقراراته

وعن خسائر البورصة في أمريكا بسبب قرارات ترامب، قال هاني توفيق: "خسائر البورصة فى أمريكا تتجاوز ٦ تريليون دولار، والركود التضخمى فى الأفق. كاليفورنيا تتنصل من قرارات ترامپ! وبعض الدول تخفض جماركها لصفر ٪ وتطلب المعاملة بالمثل."

الأمريكان يرفضون قررات ترامب وماسك، فيتو



وعن توقعاته بشأن قرارات ترامب، قال هاني توفيق: "توقعى الشخصى: احتمالات تصحيح القرارات واردة بشكل كبير."

جدير بالذكر أن آلاف المتظاهرين الأمريكيين احتشدوا في واشنطن، وخرجت نحو 1200 مظاهرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكي، أمس السبت، ضد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، الذان أطلقا حملة متسارعة لتقليص الإنفاق الاتحادي وتوسيع سلطات الرئاسة، وفرض رسوم جمركية على الدول، التي ردت بعضها بالمثل، ما يزيد من الأسعار والتضخم والبطالة في أمريكا.

الأمريكان يتظاهرون ضد قرارات ترامب

وعبر المتظاهرون الأمريكيون عن استيائهم بشكل جماعي من التغييرات التي يجريها من خلال أوامره التنفيذية، وأظهر الموقع الإلكتروني المخصص لنشر أحداث التظاهرات الأمريكية، أن نحو 150 جماعة من النشطاء قررت المشاركة في المظاهرات الأمريكية ضد ترامب وأيلون ماسك، ومن المقرر تنظيم مظاهرات في جميع الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى كندا والمكسيك.

مظاهرات حاشدة ضد قرارات ترامب، فيتو

وعبر المتظاهرون الأمريكان عن رفضهم لسياسات ترامب في كل قراراته (من الهجرة إلى قانون إدارة الكفاءة الحكومية والرسوم الجمركية... والتعليم.. وغيرها)، معبرين عن قلقهم من سياسات ترامب الاقتصادية واستخدامه الواسع للرسوم الجمركية.

وأكد المتظاهرون أن قرارات ترامب "ستكلف المزارعين في الولايات الحمراء. وستكلف الناس وظائفهم، وخصوصا حسابات التقاعد، حيث خسر الأمريكان عشرات الآلاف من الدولارات".

قرارات ترامب تتسبب في خسائر بنحو 7 تريليون دولار

وكان فريق ماسك قد أجرى في إدارة الكفاءة الحكومية عملية تدقيق في الحكومة الأمريكية، وألغى أكثر من 200 ألف وظيفة من أصل 2.3 مليون وظيفة بالحكومة الاتحادية، وذلك بدعم من ترامب، وقامت دائرة الإيرادات الداخلية في تسريح أكثر من 20 ألف موظف، أي ما يصل إلى 25 % من قوة العمل.

بورصة ويل ستريت تخسر 7 تريليون دولار، فيتو

وحمل العديد من المتظاهرين، ومعظمهم متقاعدون، لافتات عليها شعارات مثل "أين ذهبت بلادي؟" و"أرسلوا ماسك إلى المريخ" و"ارفعوا أيديكم عن الضمان الاجتماعي!".

وعلى الجانب الإقتصادي تسببت قرارات ترامب في خسائر وول ستريت تقارب 7 تريليون دولار فى أيام قليلة، وهبوط مؤشر البورصة الأمريكية داو جونز أكثر من 6000 نقطة منذ تولي ترامب الحكم، وارتباك فى حركة التجارة العالمية بسبب قرارات الإدارة الأمريكية الخاصة بالرسوم الجمركية على دول العالم الكبرى والناشئة، وهبوط النفط ليصل 65 دولار، وتسببت في خسائر تُقدر بمليارات الدولارات فى الشركات الكبرى الأمريكية والعالمية وخلق العداوت التجارية والصناعية مع الأغلبية من دول العالم.



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