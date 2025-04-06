الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

استحداث منفذ مروري جديد أمام شارع الشيخ موسى بالأقصر

أثناء استحداث الطريق
أثناء استحداث الطريق

حرص  مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع مدير إدارة شرطة مرور الأقصر اللواء ضياء ماهر، على استحداث منفذ مروري جديد تم إنشاؤه بالمواصفات الفنية التي تضمن سلامة المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية أمام شارع الشيخ موسى بالكرنك. 

تسهيل الحركة المرورية في الأقصر 

وأوضح الشرابى أنه تم استحداث فتحة مرورية بالجزيرة الوسطى أمام شارع الشيخ موسى بالكرنك، وذلك لتسهيل حركة المركبات والحد من مرور قائدي المركبات في الاتجاه العكسي للوصول إلى كوبرى طريق الكباش المواجه لحديقة الكومنولث. 

وأضاف رئيس مدينة الأقصر أنه تم تنفيذ أعمال ترميم للجزيرة الوسطى بتركيب بلاط الإنترلوك، تيسيرًا على المواطنين، وذلك من قبل رجال حي شمال، وبمتابعة من حاتم جابر سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وتحت إشراف أحمد عوض الله رئيس حى شمال، فضلًا عن متابعه التعديل المروري الجديد ومتابعة مدى تأثيره على تحسن الحالة المرورية بالمنطقة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بتطوير وتحسين محاور الحركة المرورية والحد من حوادث سير المركبات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

 

 

 

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الأقصر الطريق مرور الاقصر الحالة المرورية محافظ الأقصر

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