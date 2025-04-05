السبت 05 أبريل 2025
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محافظات

تحسبا للعواصف الترابية، إيقاف رحلات البالون الطائر في الأقصر لمدة 4 أيام

البالون الطائر بالأقصر،
البالون الطائر بالأقصر، فيتو

أعلنت سلطات الطيران المدني عن إيقاف نشاط تحليق رحلات البالون الطائر 4 أيام متتالية، بدءا من غدًا الأحد حتى الأربعاء، وذلك لسوء الأحوال الجوية المتمثلة فى سرعة الرياح المصاحبة للعواصف الترابية.

تعليق رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب العواصف الترابية 

 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تحذيريا بارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارا من غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

كما يصاحب ارتفاع درجات الحرارة نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.


يذكر أن البالون الطائر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد على 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

وكان يوم الثلاثاء الماضي تسببت رياح الخماسين بمحافظة الأقصر في هبوط اضطراري لـ 6 بالونات طائرة بسماء المحافظة، في أماكن مختلفة بالظهير الصحراوي لدى محافظتي الأقصر وقنا دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

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