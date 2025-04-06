معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية بأكتوبر الجديدة

تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، خطط دفع وتسريع وتيرة العمل بمشروعات الخدمات بالمدينة، موضحاَ أنه جارٍ العمل على تنفيذ 27 مبنى خدميا في منطقة غرب المطار، تشمل مدارس، وأسواقًا تجارية، وحضانات، ووحدات صحية، بالإضافة إلى نادٍ ومركز شباب، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه، بهدف تلبية احتياجات السكان ودعم الخدمات الأساسية بالمدينة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف العمل في تنفيذ المشروعات الخدمية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني، بما يضمن توفير بيئة متكاملة للسكان.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة إلى أن منطقة غرب المطار مقسمة إلى ثلاثة قطاعات (أ، ب، ج) على مساحة إجمالية 2800 فدان، حيث تم وجارٍ بها تنفيذ 90 ألف وحدة سكنية.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه في إطار تعزيز الخدمات الصحية بالمدينة، يجري حاليًا تنفيذ مبنى نقطة الإسعاف في منطقة غرب المطار، والذي سيسهم في تحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز الخدمات الطبية بالمنطقة، وضمن جهود دعم مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تهدف إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، من خلال توفير مختلف الخدمات.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز المدينة، سير الأعمال في عدد من المشروعات الخدمية، حيث تابع معدلات التنفيذ بمشروع النادي الاجتماعي في المنطقة (أ) بغرب المطار، المقام على مساحة 100 ألف متر مربع، والذي بلغت نسبة إنجازه 88%، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية يوليو المقبل، ويضم النادي العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية، منها: 2 حمام سباحة و5 ملاعب رياضية متعددة، وملعب كرة قدم ومدرجات ومسجد ومركز تجاري، ومبنى اجتماعي وصالة ألعاب.

كما تفقد “مراد” مشروعات إنشاء مدرستين جديدتين للتعليم الأساسي والثانوي، حيث يتم تجهيزهما تمهيدًا لدخولهما الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم في المنطقة (أ) بغرب المطار، بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليًا تنفيذ التشطيبات النهائية لمدرسة تعليم أساسي، وسوقين تجاريتين، ووحدة صحية، وحضانة في المنطقة (ب) بغرب المطار، إلى جانب مركز شباب لتعزيز الخدمات المقدمة للسكان.

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