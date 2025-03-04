بنك القاهرة يتعاون مع تيراباى لإطلاق خدمة التحويلات المالية إلى مصر من جميع أنحاء العالم

في خطوة استراتيجية لتعزيز خدمات الحوالات في مصر، تعاون "بنك القاهرة" مع "تيرا باي"TerraPay، الرائدة عالميًا في حلول الدفع عبر الحدود، وتستهدف تلك الشراكة إتاحة المدفوعات الرقمية لجميع الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية في مصر، مما يوفر خدمات حوالات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة والأمان للجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر تحويلات المصريين فى الخارج مصدر رئيسي للعملات الأجنبية - والتى تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنويًا.

تتماشى تلك الشراكة مع مهمة تيرا باي في إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلًا مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمية من خلال دمجها المباشر مع بنية بنك القاهرة التحتية، تضمن "تيرا باي" تحويلات رقمية أكثر سلاسة وأمانًا مما يمنح مزيدًا من التحكم في المعاملات ويساهم في تقوية النظام المالي في مصر.

ومن جانبه، أوضح بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن إطلاق خدمة التحويلات المالية بالتعاون مع "تيراباى" تأتى في إطار جهود البنك لزيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج بما يتوافق مع توجهات البنك المركزى المصرى لدمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابيًا على إقتصاد الدولة بشكل عام.



أكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية في بنك القاهرة على أهمية تلك الشراكة قائلًا: "يلتزم بنك القاهرة بتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة، مما يضمن أن المصريين في الخارج وعائلاتهم في مصر يستفيدون بخدمات أسرع، وأسعار صرف تنافسية، ورسوم منخفضة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع تيرا باي تخلق قيمة مضافة لخدمات الحوالات بالبنك وتعزز من دورنا في دعم الشمول المالي."

من جهته، علق آني سان، الرئيس التنفيذي للأعمال في تيرا باي، على التعاون قائلًا: " تمثل شراكتنا مع بنك القاهرة إنجازا رئيسيا في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية لشركة تيرا باي في مصر، ومن خلال التكامل المبسط المطور ستقدم تيرا باي خبرتها في العمل في أكثر من ١٥٠ دولة. معا نعمل على تمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة تيرا باي المرنة والمتوافقة تماما والشفافة والفعالة من حيث التكلفة لنقل الأموال، ومن ثم تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات عبر الحدود".

عن بنك القاهرة (BDC):

تأسس بنك القاهرة في عام 1952، وهو واحد من أقدم وأكبر البنوك المصرية، حيث يقدم لعملائه حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات المصرفية والمنتجات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مما أدى إلى حصول البنك على العديد من الجوائز طوال ستة عقود من العمل. نجح بنك القاهرة في تحويل نفسه إلى مؤسسة مالية رائدة من خلال محفظته المتنوعة التي تشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والميكرو في السوق المصري. يتم ذلك من خلال شبكة فروعه وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وفريقه الذي يضم العديد من الكفاءات في قطاع البنوك.



من خلال شبكة تضم 249 فرعًا، و1671 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء البلاد، يخدم بنك القاهرة قاعدة عملاء ضخمة ومتنوعة تزيد عن 3.9 مليون عميل. تشمل هذه القاعدة الشركات الكبرى والمؤسسات البارزة والعملاء ذوي الثروات العالية والعملاء الأفراد، بما في ذلك مليون عميل مشترك في الخدمات الرقمية. كما يحرص البنك على الاستمرار في قيادة اختياره كمؤسسة مصرفية مفضلة للعملاء من خلال توسيع حزمة خدماته المصرفية الرقمية، وتحديث البنية التحتية المصرفية وأنظمة العمليات، بالإضافة إلى تطوير نظام الحوكمة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

عن تيرا باي:

تعمل تيراباى على تبسيط حركة الأموال العالمية من خلال توفير اتصال واحد بشبكة واسعة من أنظمة الدفع عبر الحدود والخاضعة للتنظيم في أكثر من 30 سوقًا عالميًا. تُمكِّن المنصة إجراء المدفوعات إلى أكثر من 144 دولة مستقبِلة، ومن أكثر من 210 دول مُرسِلة، مع دعم أكثر من 3.7 مليار محفظة رقمية، و7.5 مليار حساب بنكي، وأكثر من 12 مليار بطاقة. تسعى تيراباى إلى إنشاء عالم مالي بلا حدود، مما يجعل تحويل الأموال فوريًا وموثوقًا ويتم بشفافية وبما يتوافق مع اللوائح المنظمة.

تأسست تيراباى عام 2014، وتعمل في أكثر من 12 دولة، وقد أنشأت شبكة محافظ رقمية عالمية قابلة للتشغيل البيني، مما يعزز الشمول المالي حتى في أكثر الأسواق بُعدًا. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، ولها مكاتب في مدن مثل بنغالور بالهند، ودبي بالإمارات، وبوغوتا بكولومبيا، ودار السلام بتنزانيا، وكامبالا بأوغندا، وسنغافورة. وتحظى تيراباى بدعم مستثمرين رائدين، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية (البنك الدولي)، بارتك أفريقيا، وفيزا، وتواصل توسعها السريع على مستوى العالم.



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