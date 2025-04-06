رئيس جامعة الأزهر يتابع حضور وانصراف الطلاب إلكترونيًّا بفرع طنطا

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة خارجية لزيارة كليات فرع طنطا؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وكان في استقباله فضيلة الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

رئيس جامعة الأزهر ونائبه للوجه البحري يتفقدان انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة بطنطا



واستهل رئيس الجامعة زيارته بتفقد كلية القرآن الكريم، وحث رئيس الجامعة الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم، كما حثهم على الاشتراك في مختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ومنها: مسابقة القرآن الكريم الكبرى، ومسابقة القراءة الحرة وغيرهما من المسابقات الممتعة والمفيدة، لافتًا إلى أن الجامعة رصدت جوائز مالية قيمة للطلاب الأوائل الفائزين في تلك المسابقات، كما تابع فضيلته انضباط محاضرات الدراسات العليا.

كما اطمأن رئيس الجامعة على حضور وانصراف الطلاب إلكترونيًّا من خلال جهاز البصمة، وتابع أعمال التعلية والبناء داخل الكلية في الطابقين الرابع والخامس.

وعلى هامش الجولة افتتح رئيس الجامعة ونائب الوجه البحري البوابات الإلكترونية في كلية الشريعة والقانون بطنطا التي تعكس اهتمام جامعة الأزهر بدعم منظومة التحول الرقمي.

واختتم رئيس الجامعة جولته بالاطمئنان على انتظام العملية التعليمية في مرحلتي الإجازة العالية والدراسات العليا في كلية أصول الدين والدعوة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الأزهر

واجتمع رئيس الجامعة بعمداء الكليات، وتناقش معهم في الجاهزية والاستعداد للامتحانات الشفهية في القرآن الكريم وامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة فرع طنطا، موجهًا إلى ضرورة التعاون بين الكليات في سبيل تيسير الامتحانات الشفهية والتحريرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور محمود عبد الله، عميد كلية أصول الدين والدعوة، والدكتور أحمد عبد المرضي، عميد كلية القرآن الكريم، والدكتور محمد سليمان، وكيل كلية القرآن الكريم، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم سابقًا، والدكتور سعد شلبي، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة سابقًا، واللواء أحمد شادي، مدير إدارة الأمن الاداري، وفي ختام الزيارة تم التقاط الصور التذكارية.

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