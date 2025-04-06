انطلاق اختبارات شهري فبراير ومارس في المعاهد الأزهرية (صور)

انطلقت اليوم الأحد اختبارات شهري فبراير ومارس في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من قبل مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية.

رئيس منطقة القاهرة الأزهرية يتابع إنطلاق اختبارات شهري فبراير ومارس

ومن جانبه أجرى الشيخ فواز عبادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق اختبارات شهري فبراير ومارس للعام الدراسي 1446هـ - 2025/2024م.

وشملت الجولة تفقد سير الاختبارات الشهرية في الصفوف الابتدائية (الثالث، الرابع، الخامس، السادس) والصف الأول الإعدادي، بمعهد مجمع مدينة نصر الابتدائي النموذجي الأزهري. واطمأن فضيلته على إنتظام حضور الطلاب، مع التأكيد على تهيئة بيئة مناسبة تضمن أداءهم للإختبارات بسلاسة وهدوء.

رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يتابع انطلاق اختبارات شهري فبراير ومارس

وفي سياق متصل أجرى الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق اختبارات شهري فبراير ومارس للعام الدراسي 1446هـ - 2025/2024م.



وشملت الجولة تفقد سير الاختبارات الشهرية في الصفوف الابتدائية (الثالث، الرابع، الخامس، السادس) والصف الأول الإعدادي، بمعهد الأشراف الابتدائي النموذجي الأزهري. واطمأن على انتظام حضور الطلاب، مع التأكيد على تهيئة بيئة مناسبة تضمن أداءهم للاختبارات بسلاسة وهدوء.



وخلال الجولة، شدد الشيخ أيمن عبود على ضرورة توفير الدعم اللازم لمعالجة أي تحديات قد تواجه عملية الاختبارات، وضمان تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

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