الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المواعيد ورابط التسجيل، تفاصيل الحصص المجانية لطلاب المعاهد الأزهرية

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول الحصص المجانية ضمن مبادرة "معًا نتعلم"، التي تهدف إلى دعم الطلاب وتيسير الفهم في مختلف المواد الدراسية.

 

لطلاب المعاهد الأزهرية.. تعرف على جدول الحصص المجانية عبر تطبيق “تليجرام” 

 

وأشار القطاع إلى أنه تم تعديل مواعيد الشرح بعد شهر رمضان المبارك لتناسب الطلاب بشكل أفضل، والمواعيد الجديدة موضحة كالتالي:


 جدول الدروس الأسبوعي:

السبت: العلوم الشرعية (التوحيد، الحديث، التفسير، الفقه).
الأحد: اللغة الإنجليزية، الإحصاء.
الاثنين: الرياضيات.
الثلاثاء: العلوم (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء).


الأربعاء: الدراسات الاجتماعية (التاريخ، الجغرافيا)، الفقه (شافعي، حنفي، مالكي).
الخميس: العلوم العربية، المهارات المهنية.

رابط الحصص المجانية لطلاب المعاهد الأزهرية 

وأشار القطاع أنه يمكن للطلاب متابعة الدروس عبر القنوات المخصصة لكل مادة على تليجرام من خلال  هذا الرابط 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابط الحصص المجانية لطلاب المعاهد الأزهرية الحصص المجانية لطلاب المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية شهر رمضان المبارك طلاب المعاهد الازهرية قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد

مواد متعلقة

الأزهر يمنح طلاب المعاهد الأزهرية إجازة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر

رسميًّا، إعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 (صور)

تفاصيل جديدة في مسابقة تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية.. فتح باب التقديم للمرحلة الأولى بعد عيد الفطر.. مفاجأة سارة بشأن شرط سن المتقدمين.. ووكيل المشيخة يكشف المستجدات

عودة الحياة إلى المعاهد الأزهرية في فلسطين بعد حرب الإبادة.. النجار يشكر أبو مازن والطيب.. والإدارة تعلن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من وسام أبو علي قبل صدام الأهلي والهلال السوداني

فرحنا تحول إلى كابوس، خطيبة ضحية النمر بسيرك طنطا ترد على شقيق أنوسة كوتة

بث مباشر، مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا للناشئين 2025

بعد أسابيع من رحيل والدتها، وفاة زوجة نضال الشافعي

أول رد قطري على اتهامات بدفع رشوة لمستشاري نتنياهو للتقليل من جهود مصر

كيفية سداد فواتير الغاز والكهرباء والمياه من تطبيق انستاباي

منتخب مصر يخسر أمام بوركينا فاسو 1/2 ببطولة أمم أفريقيا للناشئين

أول رد فعل من الزمالك بعد رفض رابطة الأندية تأجيل مباراة مودرن سبورت

منوعات

المزيد

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

الشاورما القاتلة، أكثر من 300 حالة تسمم في تركيا بالوجبة الأكثر شعبية

أستاذة بجامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن سبب كسل جيل Z

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

كيفية سداد فواتير الغاز والكهرباء والمياه من تطبيق انستاباي

آخر تطورات أسعار النحاس الأحمر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم بعد العودة من إجازة عيد الفطر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين صيام الست من شوال وأيام البيض؟ وما حكم صيامهما؟

هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال والقضاء الواجب؟، الأزهر للفتوى يجيب

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بتولى منصب رفيع

المزيد
الجريدة الرسمية