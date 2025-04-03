المواعيد ورابط التسجيل، تفاصيل الحصص المجانية لطلاب المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول الحصص المجانية ضمن مبادرة "معًا نتعلم"، التي تهدف إلى دعم الطلاب وتيسير الفهم في مختلف المواد الدراسية.

لطلاب المعاهد الأزهرية.. تعرف على جدول الحصص المجانية عبر تطبيق “تليجرام”

وأشار القطاع إلى أنه تم تعديل مواعيد الشرح بعد شهر رمضان المبارك لتناسب الطلاب بشكل أفضل، والمواعيد الجديدة موضحة كالتالي:



جدول الدروس الأسبوعي:

السبت: العلوم الشرعية (التوحيد، الحديث، التفسير، الفقه).

الأحد: اللغة الإنجليزية، الإحصاء.

الاثنين: الرياضيات.

الثلاثاء: العلوم (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء).



الأربعاء: الدراسات الاجتماعية (التاريخ، الجغرافيا)، الفقه (شافعي، حنفي، مالكي).

الخميس: العلوم العربية، المهارات المهنية.

رابط الحصص المجانية لطلاب المعاهد الأزهرية

وأشار القطاع أنه يمكن للطلاب متابعة الدروس عبر القنوات المخصصة لكل مادة على تليجرام من خلال هذا الرابط



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