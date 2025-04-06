ياسر ريان: زيزو سيستمر مع الزمالك والأهلي سيصعد لنصف نهائي أبطال أفريقيا

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق، إن المارد الأحمر سيتفوق على الهلال السوداني في موريتانيا وسيصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ريان خلال تصريحات تليفزيونية، أن أقصى نتيجة من الممكن أن يقدمها الأهلي أمام الهلال السوداني هي التعادل.

زيزو مستمر في الزمالك

وتحدث ياسر ريان عن ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك قائلًا: "موقف اللاعب حتى الآن غير واضح سواء بالتجديد للأبيض أو الانتقال للنادي الأهلي".

وأكمل: "أحترم صمت زيزو في هذا الملف رغم كل ما يقال وأشعر أنه سيستمر مع القلعة البيضاء وكلمة الانتماء أصبح ليس لها وجود في الكرة حاليا".

وواصل: "من الطبيعي أن يفوز المنتخب بمباريات تصفيات كأس العالم نظرا لضعف المنافسين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.