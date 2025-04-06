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رياضة

ياسر ريان: زيزو سيستمر مع الزمالك والأهلي سيصعد لنصف نهائي أبطال أفريقيا

فريق الكرة بالنادي
فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق، إن المارد الأحمر سيتفوق على الهلال السوداني في موريتانيا وسيصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ريان خلال تصريحات تليفزيونية، أن أقصى نتيجة من الممكن أن يقدمها الأهلي أمام الهلال السوداني هي التعادل.

زيزو مستمر في الزمالك

وتحدث ياسر ريان عن ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك قائلًا: "موقف اللاعب حتى الآن غير واضح سواء بالتجديد للأبيض أو الانتقال للنادي الأهلي".

وأكمل: "أحترم صمت زيزو في هذا الملف رغم كل ما يقال وأشعر أنه سيستمر مع القلعة البيضاء وكلمة الانتماء أصبح ليس لها وجود في الكرة حاليا".

وواصل: "من الطبيعي أن يفوز المنتخب بمباريات تصفيات كأس العالم نظرا لضعف المنافسين".

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الأهلي الهلال السودانى دوري أبطال أفريقيا زيزو الزمالك تصفيات كأس العالم

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