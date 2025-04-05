عمرو أديب لـ زيزو: خليك في الزمالك علشان تبقى باشا وسيد الناس

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة مؤثرة لـ نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، بعد أنباء توصله لاتفاق مع القلعة الحمراء والانضمام لفريق النادي الأهلي.

رسالة عمرو أديب لزيزو

وقال عمرو أديب لـ زيزو خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "متروحش الأهلي علشان تبقى واحد من الناس اقعد في الزمالك علشان تبقى سيد الناس، متروحش الأهلي علشان متبقاش واقف في الملعب واحد من اللاعيبة يضايقك بكلمة أو بعبارة وسط الماتش، متروحش الأهلي اللى عنده 5 أو 6 مقعدهم ولا بيلعبهم اقعد في النادي اللى عارف قيمتك".

تقدير وحب جماهير الزمالك لزيزو

وتابع: "جنب المصلحة يا زيزو لازم أنظر للتقدير والمحبة وكل الناس اللى بتقوللي انتوا ليه ميتين على زيزو أقولهم وانتوا ليه ميتين على زيزو وانت عندك النادي كله بيلف على لاعب".

رسالة عمرو أديب للنادي الأهلي

واختتم: "أنت في الزمالك باشا يا زيزو وفي النهاية يحدث ما يحدث ويكون ما يكون، والأولى بالأهلي يحل مشاكل اللعيبة اللى عنده ومحتاجه فلوس، أنا متمسك بزيزو لإنه ابن النادي، الأهلي انت واخد 3 لعيبة يعتبروا نص النادي عندك".

وطمأن عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بشأن تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وكتب عمرو الجنايني عبر حسابه الرسمي لـ فيس بوك:" كله بيفتي وبيألف وبيجود ياريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك يتفضل يورينا.

وتابع: "اتهامات بالباطل لللاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم، يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل، ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين.



وأتم: "لا تقلقوا، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.

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