محافظ الدقهلية يتلقى العزاء في السكرتير العام للمحافظة

حرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على الوقوف بجوار نجل الراحل السكرتير العام اللواء محمد صلاح أبو كريشة لتلقي واجب العزاء بدار المناسبات في مدينة المنصورة.

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تلقى العزاء في وفاة الراحل اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، بدار المناسبات بشارع الجيش بالمنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وبحضور أبناء وأسرة وذوي وأهل ومحبي الراحل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، وسكرتيري عموم عدد من المحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية أن تلقي العزاء اليوم رسالة تقدير وتكريم للفقيد الراحل، الذي يُعد نموذجًا يُحتذى به في الأخلاق والإنسانية، والعطاء والتفاني في العمل، والإخلاص في حب الوطن، مشيرًا إلى أن كل كلمات المواساة لا توفي الفقيد حقه، ودعا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

وأضاف المحافظ:" هذا اليوم المشهود في عزاء الراحل لم يأتِ بتدبيرٍ منا، وإنما سخرنا الله عز وجل لنكون جزءًا من هذا اليوم الذي يمثل تكريمًا حقيقيًا للفقيد، داعين المولى عز وجل أن تكون دعوات أهالي الدقهلية من نصيبه بالعفو والمغفرة، والفوز بالدرجات العلا من الجنة".

وقدم محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجميع من حضروا لتقديم واجب العزاء من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والقيادات الأمنية والعسكرية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الصحافة والإعلام، وممثلي المجتمع المدني، وجموع المواطنين من أبناء الدقهلية.

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