الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

أشرف صبحي يهنئ مصطفى عسل وهانيا الحمامي بلقب بطولة أوبتاسيا للإسكواش

مصطفى عسل بطل الإسكواش
مصطفى عسل بطل الإسكواش

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال اتصال هاتفي، الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي بعد تتويجهما بلقب بطولة أوبتاسيا للإسكواش 2025، مشيدا بالأداء المميز الذي قدماه في البطولة وتحقيق انتصارات مستحقة، تعزز ريادة مصر العالمية في اللعبة.

وأكد أشرف صبحي أن فوز مصطفى عسل على النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-0 في النهائي، وحصد هانيا الحمامي للقب بعد انتصارها على الإنجليزية جورجينا كينيدي بنفس النتيجة، يعكس مدى تفوق أبطال مصر في الاسكواش، ويدل على الجهود الكبيرة المبذولة في إعداد اللاعبين للمنافسات الدولية، مشددًا على استمرار الدعم الكامل لهم استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد استمرار الهيمنة المصرية على منصات التتويج العالمية في الاسكواش، حيث احتفل مصطفى عسل بفوزه بالبطولة وهو على قمة التصنيف العالمي، بينما واصلت هانيا الحمامي تألقها بإحراز لقبها الثاني هذا العام، في إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته 

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد زكريا بطل الإسكواش فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، بعد مشاركته في البطولات الدولية الأخيرة.

هنأ الدكتور أشرف صبحي، بطل الإسكواش على إنجازاته، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل له في مسيرته الرياضية، وذلك بحضور أسرته التي شاركته لحظات الاستقبال والفرحة بعودته.

وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته 
وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته 

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز الذي يقدمه محمد زكريا، مشددا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لمساعدته في تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عالميًا في رياضة الإسكواش، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للعبة.

وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته 
وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته 

كما أثنى على عزيمته وإصراره على تحقيق الأفضل، مؤكدًا أن الوزارة تضع دعم الأبطال الرياضيين على رأس أولوياتها.

وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته 
وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته 

ومن جانبه، أعرب محمد زكريا عن سعادته بحفاوة الاستقبال ولقائه بوزير الرياضة، مشيرًا إلى حرصه على مواصلة التطور الفني والبدني للمنافسة على أعلى المستويات.

كما وجهت أسرته الشكر للوزارة على دعمها المستمر، مما يسهم في تهيئة أفضل الأجواء له لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وكان محمد زكريا قد دخل تاريخ الإسكواش بعد فوزه ببطولة العالم للناشئين، عقب تغلبه في النهائي على الكوري الجنوبي جوو يونغ نا بثلاثة أشواط نظيفة خلال 37 دقيقة، بنتيجة 11-6، 11-4، 11-6، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يتوج باللقب بفارق ثمانية أيام عن حامل الرقم القياسي السابق جانشير خان عام 1986، وأصغر بـ 28 يومًا من النجم المصري رامي عاشور الذي فاز بالبطولة عام 2004 بعمر 16.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة مصطفي عسل هانيا الحمامي

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