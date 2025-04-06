الأحوال المدنية: مكاتب متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالمستشفيات ومحال الإقامة

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًّا ولوجيستيًّا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط شمال سيناء).

الأحوال المدنية: مكاتب متنقلة تستخرج بطاقة الرقم القومي والشهادات المميكنة للمواطنين بالمستشفيات ومحال الاقامة

وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 640 بطاقة رقم قومى، و2951 مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين وأسفرت عن استخراج وتوصيل 59 بطاقة رقم قومي و11 مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات 8 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم وبالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 43 مواطن ومواطنة.

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