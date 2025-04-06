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خارج الحدود

بلدية رفح: الاحتلال هجّر 300 ألف فلسطيني لفرض حصار شامل على غزة

النازحون الفلسطينيون،
النازحون الفلسطينيون، فيتو

أعلنت بلدية رفح في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر 300 ألف فلسطيني يقطنون مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على إخلائها بالكامل تحت ضربات جوية وبرية مكثفة، مما أدى لسيطرة الجيش عليها وفصلها عن محيطها.

الاحتلال يهجر ألاف الفلسطينيين من رفح 

وقال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، إن الاحتلال دمَّر 90% من المدينة خلال اجتياحه الأول مطلع مايو 2024، وطال معظم المباني السكنية، وشبكات البنية التحتية، والمرافق العامة والخدمية والصحية.

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ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جنوب قطاع غزة تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي متواصل لا سيما في خان يونس ورفح، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في عدة مناطق.

 قصف إسرائيلي مكثف في خان يونس ورفح

وأطلقت  المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس، قذائفها تجاه مدينة رفح، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط منطقة ميراج شمال المدينة.

وشهدت المناطق الشمالية لمدينة رفح  قصفا متواصلا، وأن الطيران المروحي يطلق النار بكثافة شمال شرقي رفح.

وسمع  دوي انفجار ضخم ناجم عن عملية نسف مبان سكنية شمال مدينة رفح، حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير المنازل برفح والتي  تسبب موجات انفجارية هائلة جدا ويسمع صداها في أرجاء قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ توغلات برية في عدة مناطق برفح.

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رفح غزة خان يونس

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