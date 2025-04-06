مستشفى رمد المنصورة يطلق أول تطبيق ذكي لرصد اعتلال الشبكية لدى المبتسرين

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف أنه لا يتوقف عن دعم القطاع الصحي بالدقهلية، إيمانا منه بأهمية الدور الذي تقوم به الكوادر الطبية وفرق التمريض، للتخفيف عن المرضى والمترددين والمصابين، مثمنا دور مديرية الصحة ومستشفى رمد المنصورة، في إطلاق أول تطبيق ذكي لرصد حالات اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع بشكل شخصي جهود مديرية الصحة وأنشطتها التي تمثل أولوية قصوى، في مختلف المستشفيات والتخصصات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، للتأكيد على ضرورة توفير الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، إيمانا منا بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

من جهته أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إطلاق مستشفى الرمد في المنصورة تطبيق ذكي خاص برصد ومتابعة حالات اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين (ROP) وذلك ضمن مبادرة "رؤية أمل "، وأضاف أن التطبيق يعد الأول من نوعه بمستشفيات الرمد التابعة للصحة على مستوى الجمهورية، حيث يتيح تسجيل بيانات الأطفال المبتسرين بدقة من الحضانات، وتحديد الموعد الأمثل للفحص، علاوة على اقتراح الإجراء الطبي المناسب وتوثيق ومتابعة الخطة العلاجية إلكترونيًا.

كما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجي، أن التطبيق يأتى كخطوة مبتكرة نحو رقمنة خدمات الرعاية التخصصية للعيون، وبما يتماشى مع رؤية الوزارة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المبتسرين الأكثر عرضة لمضاعفات البصر ويتم التسجيل عليه من الرابط التالى:https://rop.tridash.com/rop.apk

من جانبه لفت الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة، أن التطبيق الجديد يعمل عليه نخبة من فريق تقني وطبي متميز بقيادة الدكتور محمد معوض أخصائي العيون بالمستشفى، وقد تم تخصيص الصلاحيات عليه للفريق الطبي، مشيرًا إلى أن المستشفى استقبلت منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن ما يزيد على 110 حالات.

جدير بالذكر أن صحة الدقهلية قد أطلقت منتصف فبراير الماضي مبادرة "رؤية أمل" للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين (ROP)، حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وتتم بالتنسيق بين مستشفى رمد المنصورة، تحت إشراف الدكتور أحمد حسان، وإدارة الرعاية الحرجة تحت إشراف الدكتورة بسمة شوكت، مسؤول الحضانات وعناية الأطفال، وتضم نخبة من كبار المتخصصين في طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى أطباء الأطفال في تخصص حديثي الولادة والحضانات.

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