الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الرمد ويحيل 23 من الأطباء والصيادلة للتحقيق

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد عددا من المواقع للوقوف على الوضع العام

 أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المواقع الخدمية والتعليمية للوقوف على الوضع العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ سوهاج يتفقد عددا من المواقع للوقوف على الوضع العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  

وقد بدأ المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الرمد بمدينة سوهاج، حيث تابع سير العمل بالعيادات الخارجية، ووجّه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وقد تبين تغيب 23 من الأطباء والصيادلة وأفراد التمريض دون إذن مسبق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر، كما لاحظ سوء حالة المبنى القديم للمستشفى، ووجّه بعرضه على لجنة التراث بالمحافظة، وإعداد تقرير مفصل حول وضعه، كما التقى عددًا من الأطباء والمرضى للتعرف على مستوى الخدمات، وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية بالمستشفى.

كما وجه بدراسة أعداد القوة البشرية بالمستشفى، وتوزيع الأعداد الإضافية التي لا يتطلبها العمل بالمستشفى للاستفادة بها في المنشآت الصحية الأخرى.

تضمنت الجولة تفقد عدد من المدارس، منها مدرسة أم المؤمنين الإعدادية، ومدرسة السادات الابتدائية المشتركة بحي غرب، حيث تابع انتظام الدراسة داخل الفصول، ووجّه برفع مستوى النظافة داخل المدارس وفي محيطها، وزيادة أعداد حاويات القمامة لمنع تراكم المخلفات.

 

المحافظ يتفقد منطقة الثقافة وشارع الجرجاوية ويوجّه برفع التراكمات والقمامة ورفع الإشغالات

وفي إطار تحسين مستوى النظافة والتجميل، تفقد المحافظ منطقة الثقافة وشارع الجرجاوية، حيث وجّه برفع التراكمات والقمامة ورفع الإشغالات، بالإضافة إلى متابعة أعمال إزالة أحد المنازل الآيلة للسقوط بشارع الجرجاوية، والذي كان يشكل خطرًا على المارة، مشددًا على سرعة إنهاء أعمال الإزالة خلال أسبوع.

 

وأكد محافظ سوهاج أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة الأوضاع العامة على أرض الواقع، والتأكد من تقديم الخدمات بالمستوى اللائق.

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