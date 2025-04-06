الأوقاف تواصل جهودها في بناء الإنسان وتصحيح المفاهيم المغلوطة.. تطلق حملة «صحح مفاهيمك».. الجلاد يكشف كواليس «رمضان أجمل».. والوزارة تحدد ضوابط وجود الأطفال في المساجد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في محور بناء الإنسان وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يعزز من قيم التعاون والمحبة والانضباط في المجتمع، حيث أعلنت خلال الساعات الماضية عن إطلاق حملة توعوية موسعة بعنوان "صحح مفاهيمك"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع.

حملة توعوية موسعة بعنوان "صحح مفاهيمك"

وتتناول الحملة عدة قضايا اجتماعية مهمة منها: رشق القطارات بالحجارة، والغش، والتنمر، والتشدد والتطرف الديني، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع، وتجنب الشجار، ومكافحة الرشوة، وتعزيز روح التعاون الأسري أسوة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإعادة بناء الأمان الأسري والدفء العائلي بعيدًا عن الانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية.

كما تشمل الحملة التوعية بخطورة الغيبة والنميمة، وأهمية تشجيع الأطفال بأسلوب تربوي، والحث على النظافة، والعمل ونبذ الكسل، وتأكيد حرمة الغش سواء في الامتحانات أو في المكاييل والموازين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، وأهمية احترام إشارات المرور وقواعده حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

معاون وزير الأوقاف يكشف كواليس حملة رمضانك أجمل



وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أطلقت وزارة الأوقاف حملة "رمضانك أجمل" طوال شهر رمضان المبارك.

ومن جانب أوضح الكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام أن الحملة تناولت العديد من القضايا الأسرية والمجتمعية، وسلطت الضوء على القيم الإيجابية التي تعزز روح التسامح والتراحم بين الناس، من خلال بوستات وريلزات ووسائل نشر متنوعة.

وأضاف “الجلاد” في تصريحات له أن الحملة تطرقت أيضًا إلى عدد من الظواهر السلبية التي تحتاج إلى معالجة مجتمعية واعية، ومنها المقالب غير اللائقة، والاستخدام غير المسؤول للألعاب النارية، وانتشار المحتوى الهابط على وسائل التواصل الاجتماعي، والتنمر، والتحرش، والإدمان، والتهاون في صلة الرحم، وعقوق الوالدين، والتعدي على المال العام، والتقصير في حفظ الأمانات، والتمييز بين الأبناء، وغيرها من السلوكيات التي تؤثر سلبًا على تماسك المجتمع وقيمه الأصيلة.

وأكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام أن الحملة حظيت بتفاعل واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي؛ لافتًا إلى أن هذا يؤكد أن الإنسان المصري يبحث دائمًا عن كل ما هو نافع ومفيد، وكلما خاطبته بأسلوبه وقدّمت له ما يلامس اهتماماته، تابعك بشغف وانتظر المزيد، حتى نعود إلى التمسك بكل الصفات الحميدة التي ترسّخ مبادئ الأخلاق والقيم الراقية.

الأوقاف تحدد ضوابط ملاطفة الأطفال في المساجد

أكدت وزارة الأوقاف أن المساجد بيوت الله، وهي المكان الذي يملأ القلوب بالسكينة ويزود الأرواح بالهدى. ومن رحمة الإسلام أن جعل المساجد بيئة رحبة للكبار والصغار من الجنسين، حاضنة للأبناء؛ لتعزيز حبهم لها وارتباطهم بها منذ الصغر؛ فقد كان سيدنا النبي ﷺ قدوة في هذا المجال، إذ كان يُلاعب أحفاده داخل المسجد، ويحملهم في أثناء الصلاة؛ ويستقبل الوفود في المسجد، ويشهد "لعب الحبشة" (ما يشبه الفولكلور أو الفنون الشعبية في العصر الحديث)، وكل ذلك وغيره يؤكد التوازن بين الحفاظ على قدسية المسجد، وتعدد أدواره، ورعاية فطرة الطفل وحاجته للطاقة والحركة.

ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال: "رأيت النبي ﷺ يصلي بالناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها". وهذا يوضح أن وجود الأطفال في المسجد وملاطفتهم لا يتعارض مع قدسيته، بل يعزز ارتباطهم به، ويزرع فيهم حب الصلاة، والإقبال على مجالس العلم، وتوقير بيوت الله وروادها، ومعرفة قدر العلماء والمربّين، وترسيخ فكرة الترويح المباح عن النفس، وتعليمهم كيفية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وغير ذلك من الأهداف النبيلة. وفي حديث آخر عن شداد بن الهاد رضي الله عنه، قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنًا أو حسينًا، فتقدم النبي ﷺ فوضعه، ثم كبر للصلاة، فسجد أطال السجود". وهنا نجد أن النبي ﷺ لم يمنع الأطفال من المسجد حتى في أثناء الصلاة، بل كان يُظهر لهم الرقة والرحمة، بل كان يوجز التلاوة في الصلاة حرصًا على تلبية احتياجات الصغار كما ثبت من سنته الشريفة.

كما ورد في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: "كان رسول الله ﷺ يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران يعثران، فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه"؛ وهذا الموقف يؤكد أن وجود الأطفال في المسجد كان أمرًا مألوفًا -بل محببًا- في عهد سيدنا النبي ﷺ، وهو لا يتعارض مع الوقار، بل يعبر عن رحمة النبي بهم.

أما عن حديث عائشة رضي الله عنها، فقد قالت: "رأيت النبي ﷺ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد..." وهذا الحديث يوضح سماحة الإسلام في السماح ببعض اللعب داخل المسجد طالما أنه لا يخل بقدسيته ولا يؤثر في خشوع المصلين.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيان لها أنه من المهم أن يكون اللعب والملاطفة في أوقات لا تعيق الصلاة أو تؤثر في خشوع المصلين، كما ينبغي إشراف الكبار على الأطفال من أجل مراعاة الآداب الشرعية في أي نشاط داخل المسجد، والأوقات المناسبة للهو المباح وكيفيته، مع تربيتهم على عدم المساس بقدسية المسجد أو التسبب في إزعاج المصلين، أو في إحداث أي ضرر بالمكان أو بمن هم فيه.

الأوقاف: لا مانع من ملاعبة الأطفال في المساجد بشرط أن يكون ذلك متفقًا مع الآداب الشرعية

والمؤكد أن تربية الأطفال على احترام الأكوان بما ومن فيها -بما في ذلك حب المساجد- لا تقتصر على التلقين فحسب، بل ينبغي إشعارهم بالألفة والراحة في رحابها؛ والتلطف معهم فيها بالقول وبالفعل، وبالتعليم وبالإهداء، وبالترحيب وبالتوجيه الذي يأخذ بعلوم نفس الطفولة ويراعي متطلبات التنشئة السليمة والذكاء العاطفي، ولا مانع من ملاعبة الأطفال في المساجد بشرط أن يكون ذلك متفقًا مع الآداب الشرعية وألا يتسبب في أي مساس بالمسجد أو مكوناته أو رواده. واللهَ نسأل الله أن يجعل بيوته عامرة بذكره، وأن يرزقنا تربية أجيالنا على طاعته وحب بيوته التي أذِن سبحانه أن تُرفَع ويُذكَرَ فيها اسمه.

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