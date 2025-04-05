السبت 05 أبريل 2025
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وزارة الأوقاف تطلق حملة لتصحيح السلوكيات الاجتماعية والمفاهيم الدينية

الأوقاف تطلق حملة
الأوقاف تطلق حملة "صحح مفاهيمك"
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أطلقت وزارة الأوقاف حملة توعوية موسعة بعنوان "صحح مفاهيمك"، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع.


وتعتمد الحملة على عرض مواقف حياتية متكررة من خلال صور معبرة ومقاطع فيديو وأشكال إعلامية مختلفة؛ ما يسهم في إيصال الرسالة.

 

الأوقاف تطلق حملة "صحح مفاهيمك" لتصحيح السلوكيات الاجتماعية 


وتتناول الحملة عدة قضايا اجتماعية مهمة منها: رشق القطارات بالحجارة، والغش، والتنمر، والتشدد والتطرف الديني، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع، وتجنب الشجار، ومكافحة الرشوة، وتعزيز روح التعاون الأسري أسوة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإعادة بناء الأمان الأسري والدفء العائلي بعيدًا عن الانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية.


كما تشمل الحملة التوعية بخطورة الغيبة والنميمة، وأهمية تشجيع الأطفال بأسلوب تربوي، والحث على النظافة، والعمل ونبذ الكسل، وتأكيد حرمة الغش سواء في الامتحانات أو في المكاييل والموازين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، وأهمية احترام إشارات المرور وقواعده حفاظًا على الأرواح والممتلكات.


وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة في بناء الإنسان وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يعزز من قيم التعاون والمحبة والانضباط في المجتمع.

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الازهر أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري السلوكيات الخاطئة مخاطر التدخين وزارة الأوقاف

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