تفاصيل جديدة فى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.. مصادر مطلعة: تحرك دبلوماسى عربى مكثف لحشد الدعم اللازم ونسعى إلى إبقاء الشعب الفلسطينى على أرضه

أعدت مصر خطة متكاملة تفصيلية بشأن إعادة إعمار غزة واستطاعت القاهرة أن تحول الخطة المصرية إلى خطة عربية ساعية ببلورتها لتحويلها إلى خطة دولية.. الخطة المصرية العربية تم إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية تتميز بالمرونة وقابلة للتطوير فى أى لحظة بحسب ما أكده مصدر مصرى مطلع لـ فيتو.

وأكد المصدر لـ فيتو أن الخطة المصرية تم إعدادها فى مجلدين، فضلًا عن أنه تم إعداد ملخص للخطة تم توزيعه على جميع السفارات المصرية حول العالم، فى مساع جادة للحصول على تأييد دولى بشأنها، وكان عنوانها (خطة التعافى المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة.. خطة شاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تنفذ مع الشعب الفلسطينى ومن أجله).. ونوه إلى ان السفارات المصرية فى الخارج ساهم بشكل كبير فى الزخم الدولى والسعى للحشد بشأن هذه الخطة.

المصدر المصرى أكد لـ فيتو أن هناك تحركا دبلوماسيا مصريا عربيا على المستوى الدولى لحشد الدعم اللازم للخطة المصرية بعد اعتمادها من الدول العربية والإسلامية، وأيضًا عدد من دول العالم وكذلك دعم الأمين العام للأمم المتحدة وترحيب رئيس الاتحاد الأفريقى للخطة وكذلك رئيس المجلس الأوروبى.. وأوضح المصدر أنه من مميزات الخطة المصرية إنها منفتحة وقابلة للتطوير، وتم توزيع ملخص لها على جميع السفارات المصرية حول العالم لتوزيعها على جميع المسئولين كما تم توزيعها على دوائر صنع القرار والإدارة الأمريكية، فضلًا عن توزيعها على أعضاء الكونجرس الأمريكى، وتلقت ردود أفعال إيجابية، كما أصدر عدد من الدول بيانات رسمية بدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

الخطة المصرية العربية تم إعداد ميزانية دقيقة لها بحسب تأكيدات المصدر المصرى لـ فيتو، وقال المصدر إن التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار غزة 53 مليار دولار على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى 3 مليار دولار، والمرحلة الثانية 20 مليار دولار، والمرحلة الثالثة 30 مليار دولار على مدار 5 سنوات، يتم تحصيلها من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية التى تسطيع المساهمة.

وشدد المصدر على أن مؤتمر إعاد إعمار غزة سوف يعقد نهاية إبريل بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والامم المتحدة، وسط مساع حثيثة لوقف وتثبيت إطلاق النار فى غزة، مؤكداُ على أن التحرك المصرى والعربى مستمر والإعداد للمؤتمر يسير بالتوازى مع المساعى لتثبيت وقف إطلاق النار، منوهًا لو افترضنا عدم وقف إطلاق النار قبل انطلاق المؤتمر سوف يعقد فى موعده، لأنه لابد من تجهز الخطة، لأنه فى مرحلة لابد من وقف إطلاق النار .

وكشف المصدر عن أن هناك رؤية بشأن إعادة تدوير الركام فى غزة من خلال استغلاله فى توسيع اليابس فى غزة.. كما أن إعادة إعمار غزة سوف يمتد من محور صلاح الدين ويمتد إلى مناطق سكنية مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك 5 قطاعات فى غزة، كما أنه سوف يكون هناك سكن مؤقت وسكن دائم.

وأشار إلى أن الخطة المصرية العربية الإسلامية خطة متكاملة تفصيلية تم وضعها على يد مجموعة من الخبراء المصريين وهو جهد كبير لوضع الشكل النهائى لها والخطة بها معلومات هندسيه وفنيه لإعادة التعمير فى غزة، وتم إعدادها بحرفية ومهنية من خبراء ومتخصصين خاصة وأن مصر لديها الكثير من الخبرات المتراكمة لإعادة إعمار غزة ربما ثلاث مرات أو اكثر، مشيرا إلى أن الاوضاع فى غزة حاليا كارثية.

وأوضح المصدر المطلع أن الخطة مقسمة لثلاث مراحل: أولاها مرحلة مرحلة التعافى المبكر وستمتد 6 أشهر وتشمل إدخال عشرات الآلاف من المنازل المتنقلة الكرفانات والخيام لإيواء مليون و٢٠٠ ألف فلسطينى، وكذلك إزالة الركام الذى يبلغ حجمه حوالى 50 مليون طن، وهو رقم كبير يحتاج لجهد كبير، وسيتم استخدامه إما فى إعادة تدويره أو توزيعه على الشواطئ لتوسيع مساحة غزة، مضيفا إنه سيتم التعامل أيضا مع المتفجرات والذخائر التى لم تنفجر وهى بأعداد كبيرة، كما سيتم فى المرحلة الأولى إصلاح ٦٠ ألف منزل متضرر بشكل طفيف أو جزئي، وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى 3 مليار دولار.

وأضاف المصدر إن المرحلتين الثانية والثالثة مخصصتين للإعمار حيث إن المستهدف فى المرحلة الثانية بناء ٢٠٠ ألف وحدة دائمة واستكمال إزالة الذخائر غير المتفجرة، ثم سيتم البدء فى المرحلة الثالثة لاستكمال البناء للمنازل، وإنشاء ميناء بحرى تجارى وميناء آخر للصيد ومطار منطقة صناعية، وإنشاء طريق كورنيش على منطقة الساحل بطول 10 كيلومتر، والمستهدف من المرحلتين الثانية والثالثة بناء ٤٦٠ ألفا، منها ٦٠ ألفا فى المرحلة الأولى و٢٠٠ ألف فى الثانية و٢٠٠ ألف فى المرحلة الثالثة، وبالتالى سيتم إيواء 2 مليون و700 ألف فلسطيني، وتحسين البنية التحتية وإنشاء ٢ ميناء ومطار واعادة شبكة الطرق والمستشفيات والمدارس والوحدات الصحية للعمل وإصلاح حوالى ٢٠ ألف فدان، وإنشاء مركز تجارى حكومى وستستغرق الخطة خمس سنوات من عام ٢٠٢٥ الى ٢٠٣٠ بدلا من خمسة عشر عاما، ويشدد المصدر المطلع أن الأوضاع كارثية وبالتالى لابد من الإسراع فى توفير كل العوامل اللازمة لإعادة إعمار غزة، والبدء فى تنفيذ الخطة بأسرع وقت ممكن.

وبشأن الشق السياسى.. أوضح المصدر أن الخطة المصرية حصلت على تأييد عربى وبذلك إنتقلت من كونها خطة مصرية إلى خطة عربية كما حصلت على إعتماد القمة الإسلامية.. فضلًا عن اعتماد عدد من الدول حول العالم للخطة العربية، وكذلك الممثلة العليا لشؤون السياسة الأمنية أصدرت بيانا تؤكد دعمها وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أعلن دعمه خلال القمة العربية، فضلًا عن دعم الرئيس العام للاتحاد الأفريقى الذى رحب بالجهود المصرية وكذلك دعم رئيس المجلس الأوروبى.

وبشأن الموقف الأمريكى من الخطة المصرية العربية قال المصدر إن التعامل الأمريكى مع مصر تعامل بناء ومهم وفيه إيجابية، ونوه إلى تواصل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى مع المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط الذى أطلعه على هذه الخطة، منوهًا إلى أن الإشارات اكدت على أن هناك انفتاحا أمريكيا بشأن النظر فى تفاصيل الخطة المصرية العربية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل إعادة الإعمار وكذلك تدريب من ٥ الى ٨ آلاف من الشرطة الفلسطينية فى مصر والأردن كما سيتم خلال الفترة القادمة اللجوء الى مجلس الأمن لدراسة تأسيس وجود دولى فى الأراضى الفلسطينية فى غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك من خلال تبنى قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفى إطار وبرنامج زمنى يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

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