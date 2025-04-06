ترتيب الدوري الإسباني، يواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، رغم تعادله مع ريال بيتيس 1-1 في الجولة الـ 30 من الليجا.

وشهدت منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني تعرض ريال مدريد للخسارة أمام خصمه فالنسيا بهدفين لهدف.

كما سقط برشلونة في فخ التعادل أمام ريال بيتيس 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك" في الجولة نفسها، ليفشل في توسيع الفارق بشكل أكبر مع غريمه ريال مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد وبرشلونة

1- برشلونة 67 نقطة

2- ريال مدريد 63 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 53 نقطة

5- ريال بيتيس 48 نقطة

6- فياريال 47 نقطة

7- سيلتا فيجو 43 نقطة

8- رايو فاليكانو 40 نقطة

9- ريال مايوركا 40 نقطة

10- ريال سوسييداد 38 نقطة

11- إشبيلية 36 نقطة

12- خيتافي 36 نقطة

13- فالنسيا 34 نقطة

14- أوساسونا 34 نقطة

15- جيرونا 34 نقطة

16- إسبانيول 32 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس 30 نقطة

18- ليجانيس 27 نقطة

19- لاس بالماس 26 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإسباني

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