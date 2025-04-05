الدوري الإسباني، برشلونة يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ريال بيتيس 1-1

مباراة برشلونة وريال بيتيس، تعادل فريق برشلونة، مع نظيره ريال بيتيس، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، نظيره على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

افتتح برشلونة التهديف عن طريق جافي في الدقيقة 7، فيما سجل هدف التعادل لـ بيتيس ناتان دي سوزا في الدقيقة 17.

تشكيل برشلونة ضد ريال بيتيس

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي.

في خط الهجوم: لامين يامال، توريس، روبرت ليفاندوفسكي.

ويتواجد مقاعد البدلاء: إينياكي بينيا، رافينها، أنسو فاتي، بابلو توري، كريستينسن، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، إريك جارسيا، كوشين، هيكتور فورت، جيرارد مارتن.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول من هذا الموسم بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، في حين أن ريال بيتيس لديه 48 نقطة في المركز السادس.

وتعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس البروفة الأخيرة لـ برشلونة قبل لقاء بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وعلى صعيد آخر سجل ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة 9 أهداف في آخر تسع مباريات له في الدوري، علما بأن رصيده الإجمالي في مختلف المسابقات وصل إلى 38 هدفا في 43 مباراة.



وعلى الرغم من تقدمه في السن، يعتقد مهاجم بايرن ميونيخ الالماني السابق أنه لا يزال يمتلك الكفاءة اللازمة لإحداث الفارق في نادٍ من النخبة لسنوات قادمة "أعلم أن الكثيرين يتحدثون عن سني، لكنني ألعب مذ أن كنت في الـ 21 والـ 22 عاما، وحتى الآن، وأريد اللعب لسنوات أخرى في أعلى المستويات".

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