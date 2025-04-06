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رياضة

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

كولر
كولر

دوري أبطال إفريقيا، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

كما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم مرانه الأول في موريتانيا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء، حيث وصلت بعثة الأهلي إلى نواكشوط أمس استعدادا لمواجهة بطل السودان. 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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