الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية بقريتي درين ونشا في نبروه بالدقهلية (صور)

تنفيذ إزالة تعديات
تنفيذ إزالة تعديات بالدقهلية، فيتو

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة نبروه في محافظة الدقهلية حملة مكبرة لتنفيذ إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية بقرية درين وقرية نشا.
 

إزالة تعد بالبلوك الأبيض على أرض زراعية

 تابع الدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه قيام سميرة محفوظ نائب رئيس المركز ويرافقها رئيس الوحدة المحلية بدرين  سالم عزة، وتم الإشراف على تنفيذ إزالة تعد بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بقرية درين وتمت الإزالة بالكامل وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.

إزالة فورية في المهد لأعمال بناء مخالفة على أرض زراعية

وفي قرية نشا قامت زينب محمد رئيسة الوحدة المحلية بالإشراف على إزالة فورية في المهد لأعمال بناء مخالفة على أرض زراعية وتمت الإزالة على الفور دون تهاون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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