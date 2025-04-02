حملات ميدانية على مراكز طب الأسرة بنبروه في الدقهلية (صور)

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة نبروه في محافظة الدقهلية حملة ميدانية مكبرة على مراكز طب الأسرة والقطاعات الخدمية في ثالث أيام عيد الفطر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وحرصا على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك واصل الدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه متابعة الجهود الميدانية للتأكد من انتظام العمل في مختلف القطاعات الخدمية وخاصة الصحية.

حيث تابع قيام سميرة محفوظ نائب رئيس المركز بزيارة ميدانية لمركز طب الأسرة بقرية تيرة لمتابعة سير العمل وضمان توفر الخدمات الصحية للمواطنين كما تابع قيام رؤساء الوحدات المحلية التابعة بالمرور الميداني لمراكز طب الأسرة ضمن نطاق وحداتهم للتحقق من تواجد الأطقم الطبية والتمريض وتقديم الخدمات الصحية اللازمة خلال أيام العيد، وذلك في إطار الحرص على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان جاهزية المرافق الصحية خلال فترة العيد.

وكثفت فرق إدارة العلاج الحر، جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات المستشفيات الخاصة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الحالات الطارئة خلال احتفالات عيد الفطر مشيرة إلى تفقد 31 منشاة، للتأكد من استيفاء الشروط الطبية اللازمة.

"العلاج الحر" تواصل مرورها الرقابي وتتفقد31 منشأة خلال أيام عيد الفطر

وأوضح الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة أن هذه الحملات فى إطار متكامل يهدف إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الخاصة بما يضمن استمرارية تقديم خدمات طبية متميزة وفعالة خلال أيام العيد.

ولفت إلى أن المتابعة شملت التأكد من توافر المستلزمات الطبية الضرورية، وجاهزية الفرق الطبية، ومدى الالتزام بالإجراءات والمعايير الصحية المتعارف عليها لتوفير بيئة علاجية آمنة للمرضى.



فيما أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر استمرار أعمال المتابعة والتفتيش على مدار أيام العيد، لضمان جاهزية المستشفيات الخاصة لمواجهة أي حالات طارئة، مع التشديد على أهمية التزام المنشآت الطبية بمعايير الجودة والسلامة لتوفير خدمة صحية متميزة وآمنة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.