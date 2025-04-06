انتظام الدراسة بجميع مدارس محافظة الدقهلية (صور)

انتظمت الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس محافظة الدقهلية وحضور كثيف للطلاب بجميع المراحل الدراسية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية بتحقيق أفضل معايير الانضباط والالتزام لهيئات التدريس والطلاب، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اجتماعه مع مديري المديريات يوم الخميس الماضى.

تحقيق الانضباط والتزام جميع الطلاب بالحضور

أصدر المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم توجيهاته بتحقيق الانضباط والتزام جميع الطلاب بالحضور ومواصلة الانشطة المدرسية، كما وجه عقب اجتماع الوزير مباشرةً مديرو الإدارات التعليمية وجميع القيادات بتكثيف أعمال متابعة المدارس.

انتظام الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة

وأكد مدير تعليم الدقهلية على انتظام الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة وارتفاع نسب حضور الطلاب وانخفاض نسب الغياب.

التزام جميع القيادات التعليمية بالمحافظة بالجولان

كما أكد وكيل أول الوزارة على التزام جميع القيادات التعليمية بالمحافظة من مديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرى المراحل وموجهي العموم وأعضاء المتابعة بتكثيف جولاتهم الميدانية لمتابعة سير الدراسة بالمدارس بجميع المراحل والنوعيات التعليمية.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسى

وشدد وكيل تعليم الدقهلية على تفعيل لائحة الانضباط المدرسى والتأكيد على تسجيل الغياب إلكترونيا بالسجلات واستئناف انخراط الطلاب فى ممارسة الأنشطة المدرسية.

تهيئة المناخ الصحى المناسب للطلاب

وقال الرشيدي: إن تضافر كافة الجهود يعمل على تهيئة المناخ الصحى المناسب للطلاب للتحصيل الدراسي ويخلق بيئة جاذبة لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

متابعة نظافة الفصول والأفنية ودورات المياه

وأشار الرشيدي إلى ضرورة متابعة نظافة الفصول والأفنية ودورات المياه وتواجد الإشراف بصفة مستمرة في الأدوار والفناء لتحقيق بيئة مدرسية منضبطة.

استمرار أعمال المتابعة لرصد أى تحديات تعوق تطبيق القرارات الوزارية

وأكد على استمرار أعمال المتابعة لرصد أي تحديات تعوق تطبيق القرارات الوزارية وسرعة إيجاد الحلول الناجعة لها وذلك بجميع مدارس المحافظة بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية.

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