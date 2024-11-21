الخميس 21 نوفمبر 2024
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وكيل تعليم سوهاج يؤكد دعم الأنشطة المدرسية لبناء شخصية متزنة وفعالة للطلاب

تعليم سوهاج يحتفل
تعليم سوهاج يحتفل بأعياد الطفولة

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف الأنشطة المدرسية التي تساهم بشكل فعال فى بناء شخصية متزنة وفعاله للطلاب قادرة على اكتساب مهارات التعلم الذاتي لتحقيق  أعلى مستوى من التحصيل والتفوق الدراسي وذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التربية والتعليم على اكتشاف المواهب المختلفة لدى الطلاب.

وكيل تعليم سوهاج الوزارة حريصة على اكتشاف مواهب الأطفال  والطلاب 

جاء ذاك خلال حضوره احتفالية إدارة أخميم التعليمية بأعياد الطفولة بمدرسة الفتح الابتدائية برفقة  فاضل النحاس مدير عام التعليم العام بديوان المديرية ومحمود أبو اليزيد مدير عام إدارة أخميم التعليمية والدكتورة أسماء التينجى  مدير إدارة رياض الأطفال بالمديرية وأعضاء  توجيه رياض الاطفال بإدارة أخميم التعليمية.

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