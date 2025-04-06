توزيع مصاحف على مقدمي واجب العزاء في السكرتير العام لمحافظة الدقهلية

وزعت محافظة الدقهلية عددا كبيرا من المصاحف على مقدمي واجب العزاء في الراحل السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد صلاح وذلك داخل دار المناسبات بالمنصورة.

قدم اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية العزاء في وفاة السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد صلاح.

كما قدمت سيدات محافظة الدقهلية والقيادات النسائية من نواب البرلمان والجهاز التنفيذي بالمحافظة العزاء للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في الراحل اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة.

قدم الجهاز التنفيذي بمحافظة الدقهلية ورجال المجتمع المدني واجب العزاء للواء طارق مرزوق محافظ الإقليم في الراحل اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة.

وشارك محافظو الشرقية وكفر الشيخ والغربية والقليوبية في عزاء الراحل اللواء محمد صلاح سكرتير عام محافظة الدقهلية، الذي أقيم في دار المناسبات بمسجد النصر

تلقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ واجب العزاء في الراحل اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة.

وأقيم أمس السبت، عزاء الراحل اللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بدار المناسبات في المنصورة عقب صلاتي المغرب والعشاء.



وفي لفتة طيبة من الشيخ محمود أنور الشحات قال إنه يحل قارئا في العزاء متابعا: هذا واجبي نحو محافظتي الغالية وتقديرا للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الذي لا يكل ولا يمل ونراه في كل مكان بجولاته، وربنا يوفقنا جميعا ويرحم موتانا.

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قد أعلن تلقي العزاء في الفقيد الراحل اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، أمس السبت، بعد صلاتي المغرب والعشاء بدار المناسبات بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن كل كلمات المواساة لا توفي الفقيد حقه، إذ كان نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن، كما كان مثالًا في حسن الخلق والإنسانية.

ودعا محافظ الدقهلية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

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