ديربي مانشستر، يحل مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، ضيفا ضد مانشستر يونايتد على أرضية ملعب "الأولد ترافورد" في قمة منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويفتقد مانشستر سيتي أمام مان يونايتد اليوم الأحد، خدمات النجم إيرلينج هالاند بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد الماضي.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، أوريلي.

خط الوسط: جوندوجان، نيكو جونزاليس.

خط الوسط الهجومي: سافيو، جاك جريليش، دوكو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا 51 نقطة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي، في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

وفاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم بهدفين لهدف على ملعب "الاتحاد".

وعلي صعيد متصل فجر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مفاجأة قوية فيما يخص رحيل النجم كيفين دي بروين عن النادي الإنجليزي.

وأعلن كيفين دي بروين في بيان رسمي أنه سيغادر صفوف مانشستر سيتي بمجرد انتهاء عقده الجاري.

وينتهي العقد الحالي للاعب الوسط مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، أي نهاية الموسم الحالي.

وأكد بيب جوارديولا، أن النادي هو من قرر رحيل كيفين دي بروين عن ملعب "الاتحاد" وعدم تجديد عقده، بالاتفاق معه.

وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لقد تم اتخاذ القرار من أجل النادي، النادي هو النادي، أنا والمدير الرياضي والنادي، هذا هو الوضع".



وأضاف: "على النادي أن يمضي قدمًا، استبدال تلك النوعية من اللاعبين أمر صعب للغاية، ولكن نعم، هذه هي الصفات والمهارات التي يجب أن نجدها".



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