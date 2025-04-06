أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 أبريل والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 6 أبريل 2025، عددًا من المباريات الهامة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.. تستعرضها فيتو على النحو التالي:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبير × ساوثهامبتون - الساعة 3 عصرا - قناة بى إن سبورت إكسترا 1
برينتفورد × تشيلسي - الساعة 3 عصرا - قناة بى إن سبورت 2 HD
فولهام × ليفربول - الساعة 3 عصرا - قناة بى إن سبورت 1HD
مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي - الساعة 5:30 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD
مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر
بتروجيت × الجونة - الساعة 4 عصرا - قناة أون تايم سبورت 1
الزمالك × مودرن سبورت - الساعة 7 مساء - قناة أون تايم سبورت 1
مواعيد مباريات اليوم في أمم إفريقيا تحت 17 سنة
بوركينا فاسو × جنوب إفريقيا - الساعة 6 مساء - قناة بى إن سبورت 8 HD
الكاميرون × مصر - الساعة 6 مساء - قناة بى إن سبورت 6 HD
المغرب × تنزانيا - الساعة 9 مساء - قناة بى إن سبورت 6 HD
أوغندا × زامبيا - الساعة 9 مساء - قناة بى إن سبورت 8 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
لاس بالماس × ريال سوسيداد - الساعة 2 ظهرا - قناة بى إن سبورت 3 HD
إشبيلية × أتليتكو مدريد - الساعة 4:15 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD
بلد الوليد × خيتافي - الساعة 6:30 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD
فياريال × أتلتيك بلباو - الساعة 9 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
لانس × سانت إتيان - الساعة 3 عصرا - قناة بى إن سبورت 4 HD
ريمس × ستراسبورج - الساعة 5:15 مساءا - قناة بى إن سبورت 4 HD
رين × أوكسير - الساعة 5:15 مساءا - قناة بى إن سبورت إكسترا 1
مونبيليه × لوهافر - الساعة 5:15 مساءا - قناة بى إن سبورت إكسترا 2
مارسيليا × تولوز - الساعة 8:45 مساءا - قناة بى إن سبورت 4 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
سانت باولي × مونشنجلادباخ - الساعة 3:30 مساءا - قناة بى إن سبورت 5 HD
يونيون برلين × فولفوسبورج - الساعة 5:30 مساءا - قناة بى إن سبورت 2 HD
مواعيد مباريات في الدوري الإيطالي
ليتشي × فينيزيا - الساعة 12:30 مساء - بى إن سبورت 4 HD
تورينو × هيلاس فيرونا - الساعة 3 عصرا
إمبولي × كالياري - الساعة 3 عصرا
أتالانتا × لاتسيو - الساعة 6 مساء
روما × يوفنتوس - الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الفيحاء × الفتح - الساعة 4:15 مساء - قناة SSC Sports 1
الرائد × الخليج - الساعة 6 مساء - قناة SSC EXTRA 1
الوحدة × الشباب - الساعة 8 مساء - قناة SSC Sports 1
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