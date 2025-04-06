أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 أبريل والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 6 أبريل 2025، عددًا من المباريات الهامة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.. تستعرضها فيتو على النحو التالي:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير × ساوثهامبتون - الساعة 3 عصرا - قناة بى إن سبورت إكسترا 1

برينتفورد × تشيلسي - الساعة 3 عصرا - قناة بى إن سبورت 2 HD

فولهام × ليفربول - الساعة 3 عصرا - قناة بى إن سبورت 1HD

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي - الساعة 5:30 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD

ليفربول، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

بتروجيت × الجونة - الساعة 4 عصرا - قناة أون تايم سبورت 1

الزمالك × مودرن سبورت - الساعة 7 مساء - قناة أون تايم سبورت 1

فريق الزمالك، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في أمم إفريقيا تحت 17 سنة

بوركينا فاسو × جنوب إفريقيا - الساعة 6 مساء - قناة بى إن سبورت 8 HD

الكاميرون × مصر - الساعة 6 مساء - قناة بى إن سبورت 6 HD

المغرب × تنزانيا - الساعة 9 مساء - قناة بى إن سبورت 6 HD

أوغندا × زامبيا - الساعة 9 مساء - قناة بى إن سبورت 8 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

لاس بالماس × ريال سوسيداد - الساعة 2 ظهرا - قناة بى إن سبورت 3 HD

إشبيلية × أتليتكو مدريد - الساعة 4:15 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD

بلد الوليد × خيتافي - الساعة 6:30 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD

فياريال × أتلتيك بلباو - الساعة 9 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

لانس × سانت إتيان - الساعة 3 عصرا - قناة بى إن سبورت 4 HD

ريمس × ستراسبورج - الساعة 5:15 مساءا - قناة بى إن سبورت 4 HD

رين × أوكسير - الساعة 5:15 مساءا - قناة بى إن سبورت إكسترا 1

مونبيليه × لوهافر - الساعة 5:15 مساءا - قناة بى إن سبورت إكسترا 2

مارسيليا × تولوز - الساعة 8:45 مساءا - قناة بى إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

سانت باولي × مونشنجلادباخ - الساعة 3:30 مساءا - قناة بى إن سبورت 5 HD

يونيون برلين × فولفوسبورج - الساعة 5:30 مساءا - قناة بى إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات في الدوري الإيطالي

ليتشي × فينيزيا - الساعة 12:30 مساء - بى إن سبورت 4 HD

تورينو × هيلاس فيرونا - الساعة 3 عصرا

إمبولي × كالياري - الساعة 3 عصرا

أتالانتا × لاتسيو - الساعة 6 مساء

روما × يوفنتوس - الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء × الفتح - الساعة 4:15 مساء - قناة SSC Sports 1

الرائد × الخليج - الساعة 6 مساء - قناة SSC EXTRA 1

الوحدة × الشباب - الساعة 8 مساء - قناة SSC Sports 1

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