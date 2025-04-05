أسباب تراجع الريال الإيرانى أمام الدولار

تسبب تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران فى تراجع سعر الريال الايراني والعملة أمام الدولار بصورة كبيرة.

وبلغ سعر الريال الإيراني أدنى مستوى له أمام الدولار مع تصاعد حدة الصراع بين الدولتين.

وجاء سعر الريال الايراني عند مستوى 1043000 لكل دولار خلال تعاملات اليوم السبت.

البرنامج النووي الإيراني

وقال ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري إنه بعث برسالة إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ولفت إلى أن البرنامج النووي لطهران يمكن التعامل معه عسكريا أو التفاوض بشأنه.

ورفض خامنئي الدعوة الأميركية لإجراء محادثات ووصفها بأنها "مخادعة"، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأسبوع الماضي إن المفاوضات مع واشنطن مستحيلة ما لم تتغير سياستها.

أسباب التراجع والانخفاض فى الريال الإيراني

جاء هذا الانخفاض خلال رأس السنة الفارسية، النوروز، حيث أغلقت محلات العملات أبوابها، واقتصرت التعاملات على التداول غير الرسمي في الشوارع، مما تسبب في ضغوط إضافية على السوق.

ويلجأ الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل معدل تضخم سنوي يبلغ نحو 40% إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال.

وبلغ سعر العملة الإيرانية نحو 55000 ريال مقابل الدولار في 2018 عندما فرضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات لإجبار طهران على التفاوض عبر تقليص صادراتها النفطية والحد من وصولها إلى العملات الأجنبية.

وفرضت الولايات المتحدة أربع جولات من العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

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