72 ساعة عواصف.. نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.. انخفاض الرؤية ببعض المناطق.. والأرصاد تناشد المواطنين غلق النوافذ

لم يكمل فصل الربيع 30 يوما منذ بدايته حتى قرر أن يكشر عن أنيابه فهو فصل التقلبات الجوية، لتهب رياح الخماسين وتطل بظلالها على أغلب أنحاء البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مناشدة المواطنين بغلق النوافذ والابتعاد عن الأشجار وارتداء الكمامات بالنسبة لمرضى حساسية الصدر وكبار السن والاطفال.

كما أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام مقبلة، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وجنوب البلاد معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



المناطق الأكثر تضررا بالرياح والأتربة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشرقية ومناطق من الوادى الجديد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الافقية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوادى الجديد والصحراء الغربية وذلك على فترات متقطعة غد الإثنين.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة يوم الثلاثاء المقبل.



منخفضات رياح الخماسين

وأـكد الدكتور محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.

وأضاف شاهين أن نشاط الرياح يصاحبه موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 37

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.