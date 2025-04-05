السبت 05 أبريل 2025
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أخبار مصر

تقلبات جوية بدءا من الغد، اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة غدا الأحد

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم السبت، رياح وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة

حالة الطقس غدًا الأحد 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وفى الصباح الباكرعلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21
 

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