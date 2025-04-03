الجمعة 04 أبريل 2025
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الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الجمعة حيث يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الغربية والجنوب، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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طقس الغد الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   16  ودرجة الحرارة العظمى 26

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  26

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13  و درجة الحرارة العظمى 25

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 25

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 29

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13  ودرجة الحرارة العظمى:  30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى 32

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