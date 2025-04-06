قبل الكاميرون الليلة، ماذا يحتاج منتخب الناشئين للتأهل لكأس العالم بقطر؟

أمم إفريقيا للناشئين، يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، مواجهة مصيرية الليلة، أمام نظيره منتخب الكاميرون في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل.

منتخب مصر يتذيل مجموعته بأمم إفريقيا

يتذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، وجاء الترتيب على النحو التالي:

بوركينا فاسو: 6 نقاط

جنوب أفريقيا: 4 نقاط

الكاميرون: نقطة واحدة

مصر: بدون نقاط



منتخب مصر للناشئين، فيتو

فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم للناشئين في قطر

ويمتلك منتخب مصر تحت 17 سنة، فرصة وحيدة للصعود لمونديال الناشئين في قطر وذلك من خلال الفوز الليلة على الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حتى يتمكن من احتلال المركز الثالث في المجموعة.

ثم مواجهة ثالث المجموعة الرابعة، حيث سيتأهل أحدهما لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر.

منتخب بوركينافاسو ضمن التأهل لمونديال قطر

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة، حيث سيتأهل لكأس العالم مباشرة المنتخبات التي تحتل المراكز الأول والثاني في المجموعات الأربع لبطولة كأس العالم مباشرة، إلى جانب منتخبين من بين المنتخبات الأربع التي ستحتل المركز الثالث.

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

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