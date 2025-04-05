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رياضة

أمم إفريقيا للناشئين، منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكاميرون

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، اختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، تدريباته لمواجهة منتخب الكاميرون غدا الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

لا بديل أمام منتخب مصر الوطني بقيادة أحمد الكأس سوى الفوز على نظيره الكاميروني من أجل الإبقاء على فرصه في التأهل لكأس العالم للناشئين في قطر "نوفمبر 2025".

منتخب مصر يخسر أمام بوركينا فاسو

وخسر منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين  تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل 2025.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره الكاميروني غدا الأحد 6 إبريل في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المغرب. 

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

 

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