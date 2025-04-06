موجة حارة تضرب البلاد.. الصعيد يسجل 40 درجة مئوية للعظمى.. انخفاض حتى 7 درجات بدءا من الخميس.. والأرصاد تكشف موعد تخفيف الملابس

موجة حارة تضرب البلاد بدءا من اليوم، حيث تصل درجات الحرارة إلى الأربعينيات بالصعيد على أن تعاود درجات الحرارة مرة أخرى الانخفاض نهاية الأسبوع الجارى.



وتبدأ درجات الحرارة اليوم فى الارتفاع على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى عنى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وتكون درجات الحرارة الأيام المقبلة خلال الموجة الحارة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35:29

درجة الحرارة الصغرى: 16:19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22:27

درجة الحرارة الصغرى: 15: 17



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:38

درجة الحرارة الصغرى: 14: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36:40

درجة الحرارة الصغرى:18:22



الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة والذى يبدأ الخميس المقبل بقيم تتراوح من 6:7 درجات مئوية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على المناطق المكشوفة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، حيث تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى، على أن ترتفع درجات الحرارة ويتم تخفيف الملابس مع أول مايو المقبل.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشرقية ومناطق من الوادى الجديد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الافقية على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى عنى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

و فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 37

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