السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انقلاب في حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف عن موجة حارة وعواصف ترابية غدا

موجة حارة وعواصف
موجة حارة وعواصف ترابية، فيتو
ads

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات وتقلبات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

تغيرات سريعة في حالة الطقس بفصل الربيع

وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية: "بدأنا بالفعل فصل الربيع الذي يتسم بالتغيرات السريعة والحادة في الحالة الجوية ما بين اليوم والآخر، ما بين مصادر كتل هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع الحرارة أو البرودة التي نشهدها خلال فترات الليل".

 

ارتفاع كبير في درجات الحرارة 

وأكدت: بدءًا من غدًا الأحد ستبدأ قيم درجات الحرارة ترتفع في معظم محافظات الجمهورية بمعدل من 6 إلى 8 درجات عن القيم المسجلة لتتجاوز العظمى على القاهرة الكبرى الـ33 درجة مئوية، وتستمر الموجة الحارة إلى يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت: ذروة ارتفاعات درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل حيث تتجاوز العظمى على القاهرة الكبرى الـ 35 درجة مئوية وتصل إلى 40 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

 

عواصف ترابية ورملية تضرب البلاد

ولفتت إلي أن سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي الأحد والثلاثاء ستزيد وستتجاوز 45 كم/الساعة، وسنشهد انخفاض في الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق.

وتابعت: من المهم جدًا مع سرعات الرياح العالية والأتربة والرمال المثار القيادة بهدوء والابتعاد عن اعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة ويفضل ارتداء الكمامات خاصة مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية.
وحذرت من عدم تخفيف الملابس خاصة مع انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطقس الأرصاد الجوية فصل الربيع ارتفاع الحرارة درجات الحرارة عواصف ترابية الرياح

مواد متعلقة

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 6-4-2028

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم السبت، رياح وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة، هواتف محمولة كثيرة لم تسدد الضريبة تتحول لقطعة حديد الإثنين المقبل

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام

انقلاب في حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف عن موجة حارة وعواصف ترابية غدا

بعد تعثر آرسنال، كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب وإيلون ماسك (صور)

تقلبات جوية بدءا من الغد، اعرف التفاصيل

أشرف صبحي يكشف حقيقة خصخصة الأندية في تعديلات قانون الرياضة

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

منوعات

المزيد

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

8 محطات فى حياة أحمد فتحى سرور (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الزواج في شهر شوال وهل هو مكروه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بحل المشاكل والشفاء من الأمراض

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

المزيد
الجريدة الرسمية