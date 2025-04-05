انقلاب في حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف عن موجة حارة وعواصف ترابية غدا

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات وتقلبات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

تغيرات سريعة في حالة الطقس بفصل الربيع

وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية: "بدأنا بالفعل فصل الربيع الذي يتسم بالتغيرات السريعة والحادة في الحالة الجوية ما بين اليوم والآخر، ما بين مصادر كتل هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع الحرارة أو البرودة التي نشهدها خلال فترات الليل".

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

وأكدت: بدءًا من غدًا الأحد ستبدأ قيم درجات الحرارة ترتفع في معظم محافظات الجمهورية بمعدل من 6 إلى 8 درجات عن القيم المسجلة لتتجاوز العظمى على القاهرة الكبرى الـ33 درجة مئوية، وتستمر الموجة الحارة إلى يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت: ذروة ارتفاعات درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل حيث تتجاوز العظمى على القاهرة الكبرى الـ 35 درجة مئوية وتصل إلى 40 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

عواصف ترابية ورملية تضرب البلاد

ولفتت إلي أن سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي الأحد والثلاثاء ستزيد وستتجاوز 45 كم/الساعة، وسنشهد انخفاض في الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق.

وتابعت: من المهم جدًا مع سرعات الرياح العالية والأتربة والرمال المثار القيادة بهدوء والابتعاد عن اعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة ويفضل ارتداء الكمامات خاصة مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية.

وحذرت من عدم تخفيف الملابس خاصة مع انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

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