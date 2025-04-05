الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

لمدة 72 ساعة، الأرصاد تحذر من أتربة ورمال على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام مقبلة، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وجنوب البلاد معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد، حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 6-4-2028

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشرقية ومناطق من الوادي الجديد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الافقية على فترات متقطعة.

 

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوادى الجديد والصحراء الغربية وذلك على فترات متقطعة يوم الاثنين المقبل.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة يوم الثلاثاء المقبل  


وناشدت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الصدر وحساسية الجيوب الأنفية بارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل


الربيع ونشاط للمنخفضات الخماسينية


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

 

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