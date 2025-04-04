الجمعة 04 أبريل 2025
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رياح مثيرة للأتربة وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الارصاد الجوية من  نشاط للرياح اليوم الجمعة على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد في درجات الحرارة

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق


كما حذرت  من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة  ، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و معتدلا على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

  حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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