الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

عاطل يعتدي على فتاة من ذوي الإعاقة داخل كافيه بالهرم

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم باغتصاب ابنة خالته داخل كافيه شهير، بمنطقة الهرم، وبمواجهته بالمجني عليها اعترف بارتكابه الواقعة مستغلا إعاقتها الذهنية، وجارٍ إحالته للنيابة العامة.


وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من سيدة تتهم فيه أحد الأشخاص باغتصاب ابنتها، 24 سنة، وتعاني من إعاقة ذهنية، بعدما استدرجها بزعم التنزه برفقتها ولكنه توجه إلى مقهى يمتلك نسخة من مفاتيحه وتعدى عليها جنسيا بداخله.

تم القبض على المتهم وبمواجهته بالمجنى عليها اعترف بارتكاب الواقعة.

 

ويواصل رجال المباحث إلى الاستماع إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 

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الأجهزة الأمنية للنيابة العامة كافيه شهير الهرم مديرية أمن الجيزة

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