نتنياهو يزعم: سنواصل حماية أوروبا من المحور الإيراني

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب ستواصل حماية أوروبا من المحور الإيراني، وذلك على حد قوله.

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل ملتزمة بتفكيك "محور الإرهاب" الإيراني.. مصرون على إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين لدى حماس".

الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع والتهجير

ومنذ قليل، قالت حركة حماس: إن الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني تحت الحصار الخانق.

وأضافت حماس: ندعو إلى توحيد الجهود الوطنية والقومية والإسلامية لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية.

3898 شهيدًا ومصابًا في غزة منذ استئناف العدوان الاسرائيلي

أفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، باستشهاد 1163 فلسطينيا وإصابة 2735 آخرين منذ استئناف العدوان علي القطاع في 18 مارس الماضي.

44 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

وكانت أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 44 فلسطينيا إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

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