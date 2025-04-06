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أمريكا تلغي تأشيرات جميع حاملي جواز سفر هذه الدولة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فيتو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فجر اليوم الأحد، إلغاء الولايات المتحدة جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان.

وقال روبيو عبر حسابه على منصة "إكس"، "اتخذت إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان وتقييد أي إصدار آخر لمنع الدخول إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من الآن، بسبب فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها العائدين في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، أعلن روبيو، تبني واشنطن سياسة جديدة تقيد منح التأشيرات لمسئولين أجانب يسهلون عبور المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف مسؤولي الهجرة والجمارك والموانئ والمطارات في الدول الأجنبية التي يُشتبه بتهاونها أو تورطها في تسهيل عمليات العبور غير القانونية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جنوب السودان حاملي جوازات السفر واشنطن

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