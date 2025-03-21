الكونغو يفوز على جنوب السودان في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على ضيفه جنوب السودان (1-0)، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا، والمكسيك، وكندا.

ورفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب السودان المتصدر، الذي يلعب غدا مع ضيفه السنغالي ضمن الجولة ذاتها بالمجموعة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوب السودان عند نقطتين في المركز الخامس (قبل الأخير) بفارق نقطة عن موريتانيا صاحب المركز الأخير، وبفارق نقطة خلف توجو الرابع، و6 نقاط خلف السنغال في المركز الثالث.



وسجل منتخب الكونغو الديمقراطية هدفه الوحيد عن طريق ثيو بوجوندا في الدقيقة (45+3).

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