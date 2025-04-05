الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

ضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 632 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين بحوزة 3 متهمين – لأحدهما معلومات جنائية.

كما تم ضبط سلاح نارى "بدون ترخيص" فرد محلى – عدد من الطلقات، وتنفيذ 632 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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