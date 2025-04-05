الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

بسبب الخلافات العائلية، القبض على سباك طعن زوجته بسكين في المنوفية

إسعاف المنوفية، فيتو
إسعاف المنوفية، فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز منوف بمحافظة المنوفية من إلقاء القبض على "سباك" طعن زوجته باستخدام سكين مطبخ، وأصابها بجروح في الرقبة والذراع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف باستقبال مستشفى منوف العام "س.م.ع" 33 سنة مصابة بجروح في الرقبة والذراع.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أكدت اعتداء زوجها عليها بإستخدام سكين مطبخ، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مستشفى منوف العام المنوفية

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