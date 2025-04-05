السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

حجز المتهم بالتحرش بربة منزل في الحوامدية

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحجز العامل المتهم بالتحرش بربة منزل بمدخل عقار بمنطقة الحوامدية، ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات.

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التحرش بربة منزل في الحوامدية 


تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بضبط عامل تحرش بربة منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام عامل بالتحرش بربة منزل بمدخل عقار وتمكن الأهالي من ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة الجيزة الحوامدية

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