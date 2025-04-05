الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

أبرزها الزمالك ومودرن، حكام مباراتي الأحد بكأس عاصمة مصر

الزمالك ومودرن سبورت،
الزمالك ومودرن سبورت، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباراتي غدا الأحد، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وجاءت على النحو التالي:

مبارة الزمالك أمام مودرن سبورت

مباراة بتروجيت أمام الجونة

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر 

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت غدًا الأحد الموافق 6 أبريل الجاري على إستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساءً. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

ووصلت أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، عائدة من مدينة كيب تاون، بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

واستغرقت رحلة الطيران من جنوب إفريقيا إلى القاهرة حوالي 12 ساعة تخللها الهبوط ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم أمس الأربعاء، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

 

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